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Опубликовано 21 августа 2018, 10:56

Зрители нашли сходство образов Кайло Рена из "Звёздных войн" и Гамлета

Фото: &copy; twitter.com/benscalligraphy

Фото: © twitter.com/benscalligraphy

Фанаты нашли сходство не только во внешности персонажа космической саги и героя немого фильма 1921 года.

В Сети появилась информация о том, что персонаж Кайло Рен из новой трилогии "Звёздных войн" очень похож на образ Гамлета из немецкой адаптации 1921 года. Тогда роль принца Дании сыграла женщина — актриса Аста Нильсен.

По мнению фанатов, на визуальных образах сходство не заканчивается. В немом фильме 1921 года Гамлет изображён женщиной, вынужденной жить как мужчина, чтобы исполнить свою роль наследника престола.

Фанаты предполагают, что выражение внутренних конфликтов Бена Соло через призму образа Гамлета в исполнении Асты Нильсен имеет смысл. Считается, что Кайло Рену приходится нести на себе бремя прошлого — это приносит ему боль и в то же время гнев, который придаёт ему сил. Это описание сходится с тем, как описывали Гамлета.

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Сергей Сурепин
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