Зрители нашли сходство образов Кайло Рена из "Звёздных войн" и Гамлета
Фото: © twitter.com/benscalligraphy
Фанаты нашли сходство не только во внешности персонажа космической саги и героя немого фильма 1921 года.
В Сети появилась информация о том, что персонаж Кайло Рен из новой трилогии "Звёздных войн" очень похож на образ Гамлета из немецкой адаптации 1921 года. Тогда роль принца Дании сыграла женщина — актриса Аста Нильсен.
WAIT KYLO REN LOOKS SO MUCH LIKE HAMLET FROM THE 1921 GERMAN FILM I'M SHOOK— tammy (@benscalligraphy) 17 августа 2018 г.
По мнению фанатов, на визуальных образах сходство не заканчивается. В немом фильме 1921 года Гамлет изображён женщиной, вынужденной жить как мужчина, чтобы исполнить свою роль наследника престола.
Фанаты предполагают, что выражение внутренних конфликтов Бена Соло через призму образа Гамлета в исполнении Асты Нильсен имеет смысл. Считается, что Кайло Рену приходится нести на себе бремя прошлого — это приносит ему боль и в то же время гнев, который придаёт ему сил. Это описание сходится с тем, как описывали Гамлета.