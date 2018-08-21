Зрители нашли сходство образов Кайло Рена из "Звёздных войн" и Гамлета

Фанаты нашли сходство не только во внешности персонажа космической саги и героя немого фильма 1921 года.

В Сети появилась информация о том, что персонаж Кайло Рен из новой трилогии "Звёздных войн" очень похож на образ Гамлета из немецкой адаптации 1921 года. Тогда роль принца Дании сыграла женщина — актриса Аста Нильсен.

WAIT KYLO REN LOOKS SO MUCH LIKE HAMLET FROM THE 1921 GERMAN FILM I'M SHOOK — tammy (@benscalligraphy) 17 августа 2018 г.

По мнению фанатов, на визуальных образах сходство не заканчивается. В немом фильме 1921 года Гамлет изображён женщиной, вынужденной жить как мужчина, чтобы исполнить свою роль наследника престола.