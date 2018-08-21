Элайджа Вуд назвал дату выхода своей игры в виртуальной реальности
Актёр решил создать хоррор вместе с французской компанией Ubisoft. Игра выйдет 18 сентября.
Издатель Ubisoft и студия Элайджи Вуда SpectreVision объявили, что игра Transference выйдет на ПК и консолях 18 сентября. Демоверсия игры вышла 20 августа в PlayStation Store.
Будущая игра расскажет о неудавшемся эксперименте исследователя по имени Рэймонд. Он перенёс в виртуальную симуляцию оцифрованную версию собственной семьи, но что-то пошло не так — главный герой оказался заперт в VR-пространстве безумного учёного.
Игра будет доступна на ПК, PS4, Xbox One и будет поддерживать гарнитуры PS VR, HTC Vive и Oculus Rift.