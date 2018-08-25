"Я выжил". Как сложилась судьба тех, кто спасся при авиакатастрофе

Оглавление Камил Баженов Сесилия Сичан (Крокер) Джулиана Кёпке Весна Вулович Лариса Савицкая

"Сдал билет", "Не успел на рейс", "Приснился тревожный сон"... После крушения пассажирских лайнеров, как правило, всплывает минимум одна такая история.

Куда меньше число тех, кто спасается из гигантской железной могилы. В журнале Popular Mechanics специалисты опубликовали данные, согласно которым шансы на жизнь пассажиров, выбирающих себе место в хвосте, возрастают на 40%. Профессор математического моделирования и инженерии в Университете Гринвича в Лондоне Эд Галея опровергает эти данные, утверждая, что на борту "счастливого места" нет. Безопасность у всех кресел одинаковая.

Процент людей, выживших в крушениях, минимален. А что происходит с ними дальше? Как они живут после второго рождения?

Камил Баженов

В апреле 2012 года под Тюменью рухнул пассажирский самолёт авиакомпании UTair. Лайнер, который направлялся в Сургут, упал через 42 секунды после взлёта. Этого времени оказалось достаточно, чтобы набрать высоту около 200 метров.

Как позже оказалось, лайнер рухнул из-за решения КВС не проводить противообледенительную обработку, хотя на самолёте был снег. Из-за этого экипаж не смог вовремя распознать, что происходит, и увести самолёт из катастрофического положения. После произошедшего UTair обязала все свои самолёты обрабатывать средством от обледенения. Ранее это решение принимал капитан.

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В результате погибло 33 человека, 10 остались в живых. Одним из тех, кто спасся, стал Камил Баженов. Молодому человеку тогда было 27 лет. Ехал на деловую встречу. Так получилось, что Камил перепутал очереди и сначала стоял на стойку регистрации в Москву. Только через несколько минут выяснил, что ему "в другую сторону". Взял свой билет 16А (в хвостовой части), в нужное время прошёл к самолёту.

Камил позже рассказывал: автобус, который должен был доставить пассажиров к борту, стоял довольно долго — на него спешили опаздывающие пассажиры. Но все успели, самолёт вылетел без задержки.

"Просим вас пристегнуть ремни, убрать откидные столики..." Всё шло по плану, как вдруг через несколько секунд на борту началась тряска, которая только усиливалась. Очнулся Камил уже на земле. Он смог поднять руку, чтобы его увидели спасатели. А дальше... был в сознании, но не реагировал ни на что вокруг. Что было — так и не смог вспомнить.

Он получил десять переломов и порвал четыре связки, несколько месяцев заново учился ходить.

— До катастрофы у меня был довольно тяжёлый период в жизни. Я работаю в жёстких условиях. В личном плане было нелегко... Но я не унываю. Чёрная полоса сменится белой. Если с человеком такое случилось, то надо бороться, — говорил КП молодой человек.

Спустя чуть больше года после трагедии Камил женился, стал предпринимателем. У него на страницах в соцсетях не встретишь постов про самолёты, авиакатастрофы. О произошедшем напоминает лишь электронный фотоальбом "Новая жизнь", да и тот на две фотографии. И первая запись после катастрофы, датированная 30 мая 2012 года: "Всем огромное спасибо за поддержку, она мне очень помогла, особенно когда я был в реанимации".

Сесилия Сичан (Крокер)

Фотография маленькой Сесилии Сичан в 1987 году облетела весь мир. Четырёхлетняя девочка чудом выжила во время крушения самолёта в Детройте 16 августа. Лайнер McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Northwest Airlines не смог набрать высоту — он влетел прямо в столб. Пилоты смогли увести воздушное судно от лобового столкновения, но было повреждено левое крыло. Самолёт вышел из-под контроля, упал на близлежащую автомагистраль и разломился, проскользив несколько метров.

Как позже оказалось, авария произошла из-за того, что экипаж не смог проконтролировать скорость и угол взлёта. Кроме того, как пишет Daily Mail, не был подан сигнал, что самолёт не готов ко взлёту. Причины отказа электроники на борту так и остались невыясненными. В результате авиакатастрофы погибло 153 человека — пассажиры и члены экипажа, а также двое очевидцев крушения.

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Единственной выжившей стала Сесилия, которую мать закрыла своим телом. Девочка возвращалась с отдыха вместе с родителями и братом. Сам момент столкновения она не помнит.

Заговорить о трагедии она решилась только спустя четверть века.

— Я думаю о произошедшем каждый день. Трудно не думать об этом, когда я смотрю в зеркало. У меня есть шрамы на руках и ногах, на лбу, — рассказала она.

У девочки был переломан череп, сломаны нога и ключица. Кроме того, она получила ожоги третьей степени. То, что она выжила с такими травмами, тоже смело можно назвать чудом. Девочка провела в больнице семь недель, после чего её дядя Франклин Лумпкин и её тетя Рита, сестра матери, забрали ребёнка на воспитание. Чтобы скрыть её от глаз журналистов, они переехали из штата Аризона в Алабаму. Расстояние между её родным городом и тем, куда переехала семья, около двух тысяч километров.

Девочка не помнит об авиакатастрофе ничего. А то, что она стала единственной выжившей пассажиркой, выяснила только в средней школе.

— Я чувствовала себя виноватой. Почему я? Почему мой брат не выжил? Почему не кто-то другой? — говорила она в фильме Sole Survivor.

Она сделала маленькую татуировку самолёта на левом запястье в знак напоминания о трагедии, которую, впрочем, и так не забывает.

Девушка честно призналась, что у неё не открылось каких-то суперспособностей, она не приобрела страха перед полётами, но и работать стюардессой она никогда не собиралась. Спустя годы "главная американская сирота", как прозвали её СМИ в конце 80-х, разыскала пожарного Джона Тие, который нашел её в самолёте и экстренно передал медикам. В 2012 году он даже гулял на её свадьбе. Также Сесилия решила поддерживать связь с семьями погибших. Девушка призналась в интервью, что искренне старается жить нормальной жизнью. Но один взгляд в зеркало вновь возвращает её к чувству вины, что именно она выжила в той авиакатастрофе.

Джулиана Кёпке

Авиакатастрофа в Перу, в результате которой погибло 92 человека, произошла 24 декабря 1971 года. Самолёт Lockheed L-188 Electra попал в грозу.

Единственной, кто выжил, стала 17-летняя Джулиана Маргарет Кёпке. Её отец — зоолог Ганс Кёпке, а мать — орнитолог Мария Кёпке. Девушка училась в городе Лима.

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В тот день Джулиана и её мать направлялись к отцу — он проводил исследования в южноамериканских джунглях. Все вместе планировали отметить Рождество.

До конца рейса оставалось около 20 минут, когда на борту началась сильная болтанка. Самолёт влетел в облако. Мать девушки смотрела в иллюминатор и повторяла, что что-то не так.

— Внезапно мы вошли в очень тяжёлое тёмное облако. Моя мать беспокоилась, но я была в порядке, мне нравилось летать, — позже рассказывала женщина в интервью Би-би-си.

Самолёт буквально подскакивал: прыгал вверх и падал вниз, посылки и багаж падали с полок, по борту летали подарки, цветы и рождественские пирожные. Пассажиры начали плакать и кричать. Джулиана же не отпускала руку матери.

— Моя мама сказала: "Это конец, всё кончено". Это были последние слова, которые я услышала от неё, — вспоминает женщина.

После этого самолёт вошёл в штопор. Джулиана потеряла сознание. Очнулась только, как выяснилось, на следующий день, а первой мыслью было: "Я пережила авиакатастрофу".

В нескольких местах у неё была сломана ключица, кроме того, порваны связки в коленном суставе. Но в тот момент эти травмы она не ощущала — девушка была в состоянии аффекта. Она понимала, что надо срочно выбираться.

— До катастрофы я провела полтора года с родителями на исследовательской станции всего в 30 милях от места падения самолёта. Я много узнала о жизни в тропическом лесу. Я слышала, как кружат поисковые самолёты, но не могла их видеть из-за густого леса, — вспоминает она.

Девушка потеряла очки и практически ничего не видела. Джулиана очень боялась наткнуться на ядовитых змей, которые маскируются среди листьев. В течение дня она вышла к небольшому ручью и направилась по течению. Ведь это значило, что где-то он впадает в реку. А где река — вероятнее всего, есть цивилизация.

Недалеко от места крушения она нашла пакет с рождественскими конфетами.

Девушка шла около 10 дней. Она была парализована чувством паники, ведь в пути первое время ей попадались разорванные тела пассажиров. Она вглядывалась в лица людей с одним простым вопросом: есть ли среди них её мать? И, понимая, что это другие люди, испытывала одновременно облегчение и стыд.

У 17-летней девушки было множество ран, где в какой-то момент завелись личинки. Она их вытаскивала руками, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от боли.

— В какой-то момент я услышала голоса нескольких мужчин. Это было похоже на голоса ангелов. Когда они увидели меня, они встревожились и прекратили говорить. Они думали, что я была своего рода водной богиней — фигурой из местной легенды, — вспоминает Джулиана.

В итоге подростку удалось объяснить, кто она и что произошло. В течение дня местные жители оказывали помощь своими силами. А спустя сутки им удалось добраться до спасателей.

Мать девочки нашли чуть больше чем через две недели после авиакатастрофы. Оказалось, что она не погибла, но получила множество травм. Несколько дней врачи пытались вернуть её к жизни, но в итоге женщина скончалась.

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Джулиана старалась забыть весь этот кошмар, но окружение не давало этого сделать. СМИ преследовали буквально по пятам, режиссёры атаковали, незнакомцы заговаривали на улице. История Джулианы Кёпке легла в основу сюжета американо-итальянского фильма Miracles Still Happen, который сняли в 1974-м. Закончилось это тем, что она отказалась давать интервью любого рода.

Заговорить о трагедии Джулиана смогла только в начале 2000-х. На неё вышел режиссёр Вернер Херцог, который пригласил на съёмки документального "Падения Джулианы в джунгли". Она согласилась дать несколько интервью. Спустя десятилетие, в 2011-м, и сама написала книгу, название которой переводится как "Когда я упала с неба".

Джулиана, как и мечтала, стала маммалиологом (раздел зоологии, изучающий млекопитающих). Она признавалась, что летать не боится, но не любит. И до сих пор ищет ответ на простой вопрос: почему происходят авиакатастрофы?

— С тех пор как это со мной случилось, я слежу за авиакатастрофами. Для меня очень важно знать, почему они происходят. Мне важно, чтобы нашлось объяснение. Наше падение так и не объяснили, — говорит она.

Единственный страх, который остался на всю жизнь, — при попадании в зону турбулентности у неё потеют ладони и сдавливает сердце.

Весна Вулович

Стюардесса попала в Книгу рекордов Гиннесса как выжившая после падения с высоты более 10 тысяч метров.

Авиакатастрофа, в которую попала тогда стюардесса "Югославских авиалиний", произошла 26 января 1972 года. На борту самолёта, который направлялся из Копенгагена в Загреб, находилось 28 человек. Полёт проходил в штатном режиме, лайнер был в воздухе около часа, когда начал разрушаться: носовая часть с кабиной пилотов отделилась от основного корпуса.

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Эксперты пришли к выводу, что на борту сработало взрывное устройство. Спустя 10 дней после крушения Служба государственной безопасности Чехословакии представила фрагменты будильника, который определили как часть взрывного механизма. Имена вероятных террористов установили, однако найти их так и не удалось.

22-летняя стюардесса Весна Вулович не помнит о роковом полёте ничего. Последнее, что осталось в памяти, — как уборщица чистит борт самолёта. Спустя пару часов её нашли на одном из обломков этого самого самолёта.

— Громкий взрыв, очень яркий свет и невыносимый холод — вот и всё, что я помню о той катастрофе, — рассказала она в интервью "Собеседнику". — На меня наткнулся местный житель, немец Бруно. Нащупал пульс, понял, что у меня сломан позвоночник, поэтому не стал двигать моё тело, а сразу вызвал помощь.

Как оказалось, у неё множество переломов и потеря памяти. Очнувшись в больнице, Весна не могла вспомнить, что произошло. А также где она, почему рядом нет любимых собаки и кошки и по какой причине родители со слезами на глазах.

— Я сломала левую руку и левую ногу, три позвонка (один из них был просто раздавлен), в нескольких местах проломила череп, — сказала бывшая стюардесса в комментарии АиФ.

Как и другие, кто выжил в авиакатастрофах, осознав, что произошло, Весна ощутила чувство вины. Она не могла понять, почему выжила, а коллеги и пассажиры погибли. И почему спаслась именно она.

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Вообще, на такой высоте сердце с большой вероятностью должно было не выдержать, однако у Вулович очень низкое давление с детства. Кроме того, она потеряла сознание, что и спасло ей жизнь.

Разговаривать, всё вспоминать и даже ходить она училась заново. Чтобы передвигаться на своих ногах, ей потребовалось четыре с половиной года. Она всю жизнь немного прихрамывала.

И тем не менее первое, что сделала Вулович, когда вышла с больничного… пошла устраиваться в "Югославские авиалинии" стюардессой. В авиакомпании не приняли аргументов, что "дважды в одну воронку не стреляет" и что поэтому "она — гарант безопасности полётов". Работать на борту Вулович не пустили, но нашли работу в офисе. В авиакомпании она проработала до пенсии. Детей не было.

Женщина умерла в своём доме в Белграде в декабре 2016 года.

Лариса Савицкая

Ещё одна рекордсменка по "высоте приземления без парашюта" — 20-летняя Лариса. Она только вышла замуж и возвращалась из свадебного путешествия вместе с супругом на самолёте Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Их самолёт находился на высоте 5220 метров, когда в него на полном ходу врезался военный бомбардировщик Ту-16. Обломки разлетелись на несколько километров. Девушка намертво вцепилась в остатки кресла и полетела вниз.

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— Помню страшный удар, ожог — температура с плюс 25 моментально упала до минус 30. Страшные крики и свист воздуха. Муж погиб сразу — в этот момент жизнь для меня кончилась. Я даже не кричала — от горя не успела осознать страх. Сначала потеряла сознание, а когда пришла в себя, лежу и думаю — но не о смерти, а о боли. Не хочется, чтобы при падении было больно, — позже рассказывала Савицкая "Известиям".

На спасение девушка не рассчитывала. Единственное, что билось в голове, — желание умереть без боли. Но каким-то чудом она, врезавшись в дерево, выжила. При ударе выбило все зубы, Лариса повредила позвоночник в пяти местах, сломала руку, рёбра, ноги.

Три дня она не могла даже открыть глаза. А когда очнулась, первое, что увидела, — тело мужа.

— Состояние шока было такое, что я боли не чувствовала. Я даже ходить могла. Когда спасатели меня обнаружили, они кроме "му-му" ничего не могли выговорить. Я их понимаю. Три дня снимать куски тел с деревьев, а потом вдруг увидеть живого человека, — вспоминала женщина.

К тому моменту всех пассажиров обоих воздушных судов объявили погибшими. Ларисе родственники заказали гроб и даже, как она признавалась, вырыли могилу. Месяцы, проведённые по больницам, поездки к костоправу, постоянные процедуры, долгий период восстановления. У Ларисы до сих пор весной и осенью усиливаются боли. Собственное право на нормальную жизнь она буквально выцарапывала.

Позже в интервью она вспоминала, что незадолго до рокового вылета посмотрела фильм "Чудеса ещё случаются", где рассказывается история Джулианы Кёпке. До сих пор не думает, было ли это предзнаменованием.

— Я не ударилась ни в религию, ни в пьянство, ни в депрессию. Люблю жизнь. Но иногда полушутя-полусерьёзно говорю: "Я любимая девочка у Бога". Живу как жила, — сказала она.

В 1985 году Савицкая родила сына. Через два месяца после родов её мать погибла в дорожной аварии. Лариса жила с ребёнком на пособие матери-одиночки, которое к тому моменту было 32 рубля. Перепечатывала тексты, торговала книжками. После перестройки открыла фирму по продаже обуви. Затем ушла в представительство "Боржоми". В 90-х её парализовало — сказались травмы, полученные во время падения. Однако Лариса смогла оправиться и от этого и даже устроилась работать офис-менеджером в риелторскую компанию.