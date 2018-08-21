"От 500 до бесконечности". Во сколько обойдётся букет ко Дню знаний в Москве

Ценники в цветочных киосках через неделю взлетят до небес, но выход из положения всё же есть: флористы рекомендуют "школьную классику" — скромный букет хризантем.

Цены на букеты в цветочных киосках столицы к 1 сентября будут начинаться с отметки в 500 рублей. По крайней мере, такую цифру в интервью агентству "Москва" назвала глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

— Если мы говорим о стоимости букетов, то она начинается где-то от 500 рублей. Всё зависит от того, что захотят родители, какой подарок сделать для учителей, — объясняет эксперт.

Благо ассортимент цветов в столичном регионе очень большой: начиная от традиционных осенних цветов — гладиолусы, астры, кончая пионами и розами. Однако одними из самых популярных цветов в подарок учителю ко Дню знаний на протяжении многих лет остаются хризантемы. По словам Сафроновой, они долго стоят, имеют ненавязчивый аромат, выглядят опрятно и являются прекрасной основой для более сложных композиций.

— Можно что-то придумать, использовать, например, ягоды барбариса, рябины, калины. Оригинальные букеты бывают, это когда среди цветов вставляются фрукты, как правило, лучше использовать фрукты, в которых мало сока — яблоки или груши, — отмечает флорист.