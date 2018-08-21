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Опубликовано 21 августа 2018, 11:56

Новый "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни — младшим выйдет в 2020 году

Кадр фильма "Шерлок Холмс"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Шерлок Холмс"/ © Кинопоиск

Главный актёр последнего времени уже готовится к тому, чтобы сменить костюм Железного Человека на пальто.

Роберт Дауни — младший рассказал о том, что он начал вести подготовку к роли Шерлока Холмса в третьей части популярной серии. Впервые в этом амплуа он сыграл в 2009 году, а уже в 2011 году вышло продолжение — "Шерлок Холмс: Игра теней".

Что же касается третьей части фильма, то разговоры о ней начали появляться относительно недавно. При этом Warner Bros. успели определиться с датой выхода ленты: фильм будет доступен в 2020 году.

Помимо Дауни-младшего к своей роли также вернётся и Джуд Лоу — он играл доктора Ватсона. Пока не известно, будет ли лентой заниматься Гай Ричи, который снимал предыдущие фильмы.

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Сергей Сурепин
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