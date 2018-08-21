Новый "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни — младшим выйдет в 2020 году

Главный актёр последнего времени уже готовится к тому, чтобы сменить костюм Железного Человека на пальто.

Роберт Дауни — младший рассказал о том, что он начал вести подготовку к роли Шерлока Холмса в третьей части популярной серии. Впервые в этом амплуа он сыграл в 2009 году, а уже в 2011 году вышло продолжение — "Шерлок Холмс: Игра теней".

Что же касается третьей части фильма, то разговоры о ней начали появляться относительно недавно. При этом Warner Bros. успели определиться с датой выхода ленты: фильм будет доступен в 2020 году.