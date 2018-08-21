В Госдуме будет создана рабочая группа по пенсионным изменениям
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Правительство предлагает увеличить пенсионный возраст, что позволит каждый год поднимать выплаты на тысячу рублей в месяц.
В Государственной думе по итогам сегодняшних слушаний по поводу пенсионной реформы будет создана рабочая группа. Она будет работать с поправками, поступающими в нижнюю палату по этому вопросу. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.
— Она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, а также с представителями гражданского общества с тем, чтобы ещё раз к этому вернуться, может быть, не единожды, для того чтобы качественно повысить законопроект, — приводит слова Володина ТАСС.
Он выразил надежду, что слушания смогут снять напряжённые моменты в законопроекте о пенсионной реформе и сделать так, чтобы законопроект решал вопросы, решения которых ждут граждане.
Участие в слушаниях приняли более 600 человек, среди которых депутаты, представители регионов, гражданского общества, эксперты.
Как сообщалось ранее, правительство намерено повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.