В Госдуме будет создана рабочая группа по пенсионным изменениям

Правительство предлагает увеличить пенсионный возраст, что позволит каждый год поднимать выплаты на тысячу рублей в месяц.

В Государственной думе по итогам сегодняшних слушаний по поводу пенсионной реформы будет создана рабочая группа. Она будет работать с поправками, поступающими в нижнюю палату по этому вопросу. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

— Она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, а также с представителями гражданского общества с тем, чтобы ещё раз к этому вернуться, может быть, не единожды, для того чтобы качественно повысить законопроект, — приводит слова Володина ТАСС.

Он выразил надежду, что слушания смогут снять напряжённые моменты в законопроекте о пенсионной реформе и сделать так, чтобы законопроект решал вопросы, решения которых ждут граждане.

Участие в слушаниях приняли более 600 человек, среди которых депутаты, представители регионов, гражданского общества, эксперты.