Названы самые смешные сюжеты в порно

Посетители сайта Reddit обсудили наиболее смешные сюжеты видео для взрослых, которые они когда-либо встречали.

Один из пользователей Reddit под псевдонимом madelynjane решил узнать, каким был самый смешной сюжет, который другие пользователи когда-либо видели в порно. В итоге он получил более 10 тысяч комментариев.

Один из пользователей написал, что видел, как женщина застряла в сушилке, после у неё была интимная связь с парнем, что позволило женщине выбраться из сушилки. Также пользователи сошлись во мнении, что развязка в порно не должна быть логически объяснимой, так как зрители, как правило, не обращают на неё никакого внимания.