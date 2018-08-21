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Опубликовано 21 августа 2018, 11:28

Названы самые смешные сюжеты в порно

Фото &copy; Flickr/gaelx

Фото © Flickr/gaelx

Посетители сайта Reddit обсудили наиболее смешные сюжеты видео для взрослых, которые они когда-либо встречали.

Один из пользователей Reddit под псевдонимом madelynjane решил узнать, каким был самый смешной сюжет, который другие пользователи когда-либо видели в порно. В итоге он получил более 10 тысяч комментариев.

Один из пользователей написал, что видел, как женщина застряла в сушилке, после у неё была интимная связь с парнем, что позволило женщине выбраться из сушилки. Также пользователи сошлись во мнении, что развязка в порно не должна быть логически объяснимой, так как зрители, как правило, не обращают на неё никакого внимания.

Также некоторые пользователи заметили неточности в завязках сюжетов. Один из них обратил внимание, что часто встречал нелепые инсценировки. Например, он вспомнил видео, в котором беспомощная девушка, якобы застрявшая в окне, самостоятельно высвободилась из западни, чтобы снять бельё.

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Сергей Сурепин
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