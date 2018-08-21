Личная информация пользователей Twitch утекла в Сеть из-за бага
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Таким образом, все желающие смогли получить доступ к личным перепискам, которые принадлежали владельцам сервиса.
Сотрудники компании Twitch сообщили, что в процессе отключения устаревшей функции сообщений часть личных данных пользователей могла оказаться в чужих руках. Это произошло из-за бага, который наблюдался в коде.
Отмечается, что на сервис Twitch Whisper, использующийся для обмена сообщениями на сегодняшний день, проблема не распространилась. Также разработчики сообщили, что на данный момент ошибка уже исправлена, а от бага пострадало не очень много пользователей.
Напомним, Twitch — сервис для трансляции игр. Чаще всего его используют для просмотра киберспортивных турниров.