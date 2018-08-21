Личная информация пользователей Twitch утекла в Сеть из-за бага

Сотрудники компании Twitch сообщили , что в процессе отключения устаревшей функции сообщений часть личных данных пользователей могла оказаться в чужих руках. Это произошло из-за бага, который наблюдался в коде.

Отмечается, что на сервис Twitch Whisper, использующийся для обмена сообщениями на сегодняшний день, проблема не распространилась. Также разработчики сообщили, что на данный момент ошибка уже исправлена, а от бага пострадало не очень много пользователей.