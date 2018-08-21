Тестирование Artifact начнётся в октябре

Разработчики Dota 2 продолжают активно работать над своей новой игрой, которая уже совсем скоро будет доступна.

Компания Valve рассказала, когда будет доступен их новый проект Artifact. Это коллекционная карточная игра, конкурент таких популярных карточных игр, как Heartstone (от Blizzard) и Gvint (от разработчиков "Ведьмака"), бета-тестирование которой начнётся в октябре этого года.

Коллекционная карточная игра (ККИ) — один из видов настольных и компьютерных игр. У ККИ есть специальные карты, их могут быть тысячи. Особенность ККИ заключается в том, что все карты нельзя купить за раз — игрокам придётся делать это постепенно. После эти карты используются для сражения между игроками.

Ранее доступ к игре получили киберспортсмены. Теперь проект будет доступен всем желающим. До этого разработчики признавались, что они боятся выпускать Artifact, так как игра получит критику от фанатов Half-Life, которую Valve перестала развивать.