Учёные нашли в Кении гигантский древний монумент

По мнению исследователей, он был построен скотоводами, жившими 5000–4300 лет назад.

Международная группа археологов нашла рядом с озером Туркана в Кении мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пяти тысяч лет. В месте раскопок было также обнаружено массовое захоронение с останками 580 человек. Об этом сообщает газета Science Alert.

Фото: Science Alert.

По словам учёных, монумент представляет собой самое древнее и большое сооружение из всех известных африканских мегалитов — около 30 метров в диаметре. Его часть образована каменными колоннами, которые при строительстве были перемещены из поселения, расположенного в километре от могилы. Рядом с курганом были обнаружены небольшие круги и пирамидки, сложенные из камней.