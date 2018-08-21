Учёные нашли в Кении гигантский древний монумент
Фото: Science Alert.
По мнению исследователей, он был построен скотоводами, жившими 5000–4300 лет назад.
Международная группа археологов нашла рядом с озером Туркана в Кении мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пяти тысяч лет. В месте раскопок было также обнаружено массовое захоронение с останками 580 человек. Об этом сообщает газета Science Alert.
Фото: Science Alert.
По словам учёных, монумент представляет собой самое древнее и большое сооружение из всех известных африканских мегалитов — около 30 метров в диаметре. Его часть образована каменными колоннами, которые при строительстве были перемещены из поселения, расположенного в километре от могилы. Рядом с курганом были обнаружены небольшие круги и пирамидки, сложенные из камней.
Археологи считают, что монумент был построен ранними скотоводами, которые жили в том регионе 5000–4300 лет назад. Тела были погребены внутри окружённой валунами платформы, в полости площадью 119,5 квадратных метра. В кургане также лежат древние украшения и другие артефакты, свидетельствующие о разном социальном статусе погребённых.