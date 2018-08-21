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Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 15:00

Учёные нашли в Кении гигантский древний монумент

Фото: Science Alert.

Фото: Science Alert.

По мнению исследователей, он был построен скотоводами, жившими 5000–4300 лет назад.

Международная группа археологов нашла рядом с озером Туркана в Кении мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пяти тысяч лет. В месте раскопок было также обнаружено массовое захоронение с останками 580 человек. Об этом сообщает газета Science Alert.

Фото: Science Alert.

Фото: Science Alert.

По словам учёных, монумент представляет собой самое древнее и большое сооружение из всех известных африканских мегалитов — около 30 метров в диаметре. Его часть образована каменными колоннами, которые при строительстве были перемещены из поселения, расположенного в километре от могилы. Рядом с курганом были обнаружены небольшие круги и пирамидки, сложенные из камней.

Археологи считают, что монумент был построен ранними скотоводами, которые жили в том регионе 5000–4300 лет назад. Тела были погребены внутри окружённой валунами платформы, в полости площадью 119,5 квадратных метра. В кургане также лежат древние украшения и другие артефакты, свидетельствующие о разном социальном статусе погребённых.

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Алёна Темирчиева
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