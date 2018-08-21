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Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 14:21

Женщины тратят деньги в онлайн-играх активнее мужчин

Фото: &copy; pexels.com

Фото: © pexels.com

Женщины становятся более привлекательным сегментом аудитории для разработчиков мобильных приложений.

Согласно исследованию, за последний год траты в онлайн-играх от пользователей женского пола увеличились в два раза. Эксперты прогнозируют изменения игровой индустрии.

Отчёт маркетинговой компании Liftoff демонстрирует, что женщины на 79% чаще делают покупки в мобильных приложениях, чем мужчины. 16,7% времени после установки приложения женщины тратят на покупки в нём, что делает их самым ценным сегментом геймеров для разработчиков.

Авторы отчёта пишут, что создание мобильных игр, которые будут более привлекательны для женщин, стоит на $0,18 дороже. Также анализ статистики 350 приложений с июня 2016 года по май 2017-го показал, что за аналогичный период в 2017–2018 годах женщины совершали покупки в мобильных онлайн-играх в два раза чаще. Эти показатели могут подтолкнуть разработчиков на развитие категории игр, которые больше интересны пользователям женского пола, как, например, головоломки.

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Сергей Сурепин
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