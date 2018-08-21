Женщины тратят деньги в онлайн-играх активнее мужчин

Отчёт маркетинговой компании Liftoff демонстрирует, что женщины на 79% чаще делают покупки в мобильных приложениях, чем мужчины. 16,7% времени после установки приложения женщины тратят на покупки в нём, что делает их самым ценным сегментом геймеров для разработчиков.

Авторы отчёта пишут, что создание мобильных игр, которые будут более привлекательны для женщин, стоит на $0,18 дороже. Также анализ статистики 350 приложений с июня 2016 года по май 2017-го показал, что за аналогичный период в 2017–2018 годах женщины совершали покупки в мобильных онлайн-играх в два раза чаще. Эти показатели могут подтолкнуть разработчиков на развитие категории игр, которые больше интересны пользователям женского пола, как, например, головоломки.