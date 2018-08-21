Nvidia показала новые видеокарты. Компания обещает киношную графику в играх

Сразу же после презентации акции компании резко выросли. Геймеры верят в будущие гаджеты.

Компания Nvidia выпустила новые видеокарты с поддержкой RAY-TRACING. Эксперты считают это следующей ступенью развития графики.

С помощью новой технологии можно будет создавать более реалистичное освещение, вплотную приближённое к реальному. Помимо всего прочего, трассировка лучей позволяет добиться мягких теней, преломления света в стеклянных объектах, а также бликов металлов.

В связи с новым анонсом акции компании выросли после анонса нового поколения видеокарт, нацеленных на продвинутых геймеров. Новые графические ускорители построены на новой архитектуре Turing. По словам разработчиков, это самый серьёзный скачок между поколениями семейств видеокарт за всё время.