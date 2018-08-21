В Хорватии уборщица хостела избила гостью-британку металлическим прутом

Женщина возмутилась тем, что посетительница отказалась доплатить за проживание в гостинице.

В прибрежном хорватском городе Сплите уборщица хостела избила гостью из Великобритании за отказ оплатить проживание выше первоначально названной суммы. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Лаура Денмар приехала из Кембриджа со своим парнем. По прибытию они обнаружили, что хостел оказался очень дешёвым, где на 30 кроватей был только один душ. Деваться было некуда, и молодые люди остались.

Однако, когда подошло время съезжать, местная уборщица потребовала, чтобы пара доплатила за проживание. После бесполезных угроз вызвать полицию она позвонила мужу — владельцу хостела, заперла дверь на замок и начала избивать Лауру.

Туристку в итоге госпитализировали с переломом руки и травмой головы. Пришлось накладывать швы. В произошедшем разбирается полиция.