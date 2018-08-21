"Витесс" Слуцкого усилился игроком "Реала"

Голландский "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, арендовал полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. Талантливый норвежец провёл два последних сезона в составе "Херенвена", поэтому уже освоился в чемпионате Нидерландов. Теперь 19-летний хавбек должен помочь клубу экс-тренера сборной России.

Мы очень рады, что Мартин выбрал "Витесс". Несмотря на интерес других клубов, мы смогли убедить его в том, что значит наш клуб. У Мартина есть качества, которые смогут дать команде толчок для развития.

Мартин Эдегор считается одним из самых талантливых молодых футболистов мира. "Реал" приобрёл его в 2015 году, его зарплата составляет более двух миллионов евро за сезон.

"Витесс" после двух туров идёт на третьем месте в чемпионате Голландии, имея за плечами победу и ничью.