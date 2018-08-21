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Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 18:28

"Витесс" Слуцкого усилился игроком "Реала"

Фото: &copy;&nbsp;Официальный сайт&nbsp;"Витесса"

Фото: © Официальный сайт "Витесса"

Голландский "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, арендовал полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. Талантливый норвежец провёл два последних сезона в составе "Херенвена", поэтому уже освоился в чемпионате Нидерландов. Теперь 19-летний хавбек должен помочь клубу экс-тренера сборной России.

Мы очень рады, что Мартин выбрал "Витесс". Несмотря на интерес других клубов, мы смогли убедить его в том, что значит наш клуб. У Мартина есть качества, которые смогут дать команде толчок для развития.

технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум

Мартин Эдегор считается одним из самых талантливых молодых футболистов мира. "Реал" приобрёл его в 2015 году, его зарплата составляет более двух миллионов евро за сезон.

"Витесс" после двух туров идёт на третьем месте в чемпионате Голландии, имея за плечами победу и ничью.

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Дмитрий Садылко
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