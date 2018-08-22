Эстония и Латвия собираются взыскать с РФ ущерб за "советскую оккупацию"

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вместе с латвийским коллегой Дзинтарсом Разначсом на встрече в Риге договорились, что будут добиваться возмещения ущерба от России за "советскую оккупацию". 21 августа соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства юстиции Эстонии.

— Министры юстиции двух стран в своём заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесённых из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза, — сказано в документе.