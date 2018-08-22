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Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 21:26

Эстония и Латвия собираются взыскать с РФ ущерб за "советскую оккупацию"

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный (слева) вручает орден Дружбы народов Латвийской ССР. Фото: РИА Новости.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный (слева) вручает орден Дружбы народов Латвийской ССР. Фото: РИА Новости.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вместе с латвийским коллегой Дзинтарсом Разначсом на встрече в Риге договорились, что будут добиваться возмещения ущерба от России за "советскую оккупацию". 21 августа соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства юстиции Эстонии.

— Министры юстиции двух стран в своём заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесённых из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза, — сказано в документе.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в 2017 году рассказывал, что в стране сформирована комиссия, которая оценивает ущерб, причинённый стране.

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Иван Комогорцев
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