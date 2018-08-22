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Регион
Опубликовано 22 августа 2018, 07:38

Создатели "Ведьмака" выпустят мобильную игру

Фото &copy; CD Projekt

Фото © CD Projekt

Компания CD Projekt уже открыла новую студию, которая будет работать над проектами для мобильных платформ.

Новое подразделение компании получило название Spokko. Команда займётся созданием мобильных игр.

Основная доля акций Spokko будет у CD Projekt, оставшиеся будут распределены между ключевыми сотрудниками новой студии. У студии Spokko будет полный доступ к интеллектуальной собственности, которая находится в распоряжении CD Projekt.

Представители CD Projekt заявили, что студия во многом будет независимой. Её возглавят Майджи Вайс и Рафал Сташевский. Они до этого занимались мобильной разработкой и, собственно, придумали бренд Spokko.

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Сергей Сурепин
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