Создатели "Ведьмака" выпустят мобильную игру

Компания CD Projekt уже открыла новую студию, которая будет работать над проектами для мобильных платформ.

Новое подразделение компании получило название Spokko. Команда займётся созданием мобильных игр.

Основная доля акций Spokko будет у CD Projekt, оставшиеся будут распределены между ключевыми сотрудниками новой студии. У студии Spokko будет полный доступ к интеллектуальной собственности, которая находится в распоряжении CD Projekt.