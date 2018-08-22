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Опубликовано 22 августа 2018, 07:58

Amazon выпустит игру по мотивам шоу The Grand Tour с Джереми Кларксоном

Фото &copy; Amazon

Фото © Amazon

Ранее компания приютила у себя трио Кларксон — Хаммонд — Мэй после их ухода из Top Gear.

Компания Amazon анонсировала гоночный симулятор The Grand Tour Game. Игра будет доступна для двух консолей — PlayStation 4 и Xbox One.

Это будет эпизодическая игра. Каждая серия будет выходить вместе с эпизодами одноимённого автомобильного шоу The Grand Tour. У игры пока нет даты выхода. Предполагается, что она будет доступна уже в декабре, вместе со стартом нового сезона шоу.

Над будущей игрой работает игровое подразделение Amazon в Сиэтле. С каждым новым выпуском шоу проект будет пополняться новыми трассами, автомобилями и испытаниями, через которые прошли ведущие. Также в игре будут представлены все авто, локации и глупые испытания из первых двух сезонов Grand Tour. В The Grand Tour Game геймеры смогут управлять виртуальными копиями ведущих. Джереми Кларксон уже отметил, что это самая медленная игра, которую он когда-либо видел.

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Сергей Сурепин
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