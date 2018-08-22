Amazon выпустит игру по мотивам шоу The Grand Tour с Джереми Кларксоном

Ранее компания приютила у себя трио Кларксон — Хаммонд — Мэй после их ухода из Top Gear.

Компания Amazon анонсировала гоночный симулятор The Grand Tour Game. Игра будет доступна для двух консолей — PlayStation 4 и Xbox One.

Это будет эпизодическая игра. Каждая серия будет выходить вместе с эпизодами одноимённого автомобильного шоу The Grand Tour. У игры пока нет даты выхода. Предполагается, что она будет доступна уже в декабре, вместе со стартом нового сезона шоу.