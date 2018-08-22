В Fallout 76 можно будет строить дома в любом месте
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Разработчики в рамках игровой выставки Gamescom выпустили новый трейлер о будущей игре.
Компания Bethesda на выставке Е3 2018 рассказывала о том, как работает система C.A.M.P. В рамках Gamescom 2018 разработчики показали ещё одно учебное видео, посвящённое американской мечте в игре Fallout 76.
Таким образом, геймерам выпадет роль первопроходцев в Fallout 76, которым нужно будет возродить разрушенную Америку и заново отстроить её. Для защиты своего поселения можно создавать турели и баррикады. Если же место окажется непригодным для жизни, всё поселение можно свернуть в C.A.M.P. и перенести на любую территорию. После установки всё созданное и выстроенное окажется на новом месте. Однако за переезд придётся заплатить.
Игра выйдет 14 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.