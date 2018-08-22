Артёму Дзюбе — 30! Как "игрочишка" стал иконой русского футбола

Нападающему "Зенита" и сборной России Артёму Дзюбе сегодня исполняется 30 лет. Лайф рассказывает об уникальной карьере лучшего русского футболиста на данный момент.

Дзюба — уникальный пример, как за несколько месяцев человек из полировщика скамейки запасных превратился в непререкаемого лидера отечественного футбола, который в одиночку может вытащить серию матчей для своей команды. Да, есть Головин, но Головин не произносил пламенных речей перед партнёрами в раздевалке и на поле. Он, безусловно, хороший футболист, а Дзюба — лидер. В российском футболе в принципе немного личностей — если угодно, людей, — умеющих говорить. Артём всегда говорил искренне, пусть просто, но не скрывая гамму эмоций и не прячась за округлыми формулировками типа "играли здорово, (не) реализовали моменты, были подходы, готовимся к следующему матчу". Вспомните хотя бы одного футболиста сборной России, которого бы столько раз гнобили в арендах. За всеми этими арендами даже потерялся счёт годам Дзюбы. Специально устроил опрос в редакции: "Как вы думаете, сколько лет Дзюбе?" Поверить, что ему уже тридцатник, не мог никто. Кажется, что он всё ещё молод, что ему те же 24–25, в которые он выходил в 1/4 финала Лиги Европы или завоевывал Кубок России для "Ростова". Лайф вспоминает основные вехи карьеры Артёма Дзюбы, которые позволили ему стать тем, кто он есть сейчас, — иконой отечественного футбола для молодёжи.

1:0 — пробился в основу "Спартака"

Первая победа Дзюбы — это попадание в основу "Спартака" уже в 18 лет через сильнейшую академию красно-белых. Артёму очень повезло — в тот момент командой руководил Владимир Федотов, который был для большинства спартаковцев не иначе как родным отцом. И это при армейском прошлом! Именно он открыл для российского футбола Шишкина, Торбинского, Кудряшова, Ребко, Прудникова, Дзюбу. Тот сезон-2006 с теплотой вспоминают многие болельщики клуба — до золота не хватило одного очка, по итогам 30 туров у "Спартака" и ЦСКА было по 58 баллов. А по-настоящему основным в "Спартаке" Дзюба стал в 2007-м, и тогда ему дал шанс... Станислав Черчесов, ставший тренером из гендиректора после увольнения Федотова. Первые голы Дзюбы в профессиональной карьере

2:0 — не сломался в арендах

Вторая победа — Дзюба не затерялся после аренд в клубы-середняки, а иногда и аутсайдеры. В "Томи" после скандала с кражей денег у Быстрова он забил 15 голов за два неполных сезона 2009–2010, затем вернулся в "Спартак" и стал капитаном команды при Карпине. В сезоне 2011/12 клуб стал вторым в чемпионате, но Карпин уступил свой пост Унаи Эмери. Которого Артём Дзюба из клуба препроводил знаменитым "тренеришкой".

Второе пришествие Карпина вынудило Дзюбу снова сажаться на скамейку, а затем в самолёт — и лететь в Ростов-на-Дону. И там Артём снова феерил. Стал вторым бомбардиром чемпионата и выиграл свой первый трофей на профессиональном уровне — Кубок России, отличившись в серии пенальти. Дзюбе пришлось ещё раз ехать в аренду в "Ростов" в 2015-м, в преддверии перехода из "Спартака" в "Зенит", а потом снова — после приезда в Петербург Роберто Манчини. И через тульский "Арсенал" и шесть голов в 10 матчах Артём вырвал путёвку на чемпионат мира.

3:0 — сделал чудо на чемпионате мира и превратился в кумира

Третья победа — выступление на чемпионате мира. Кто знает, что бы было, не будь на нём Дзюбы. Вышла бы вообще сборная России в 1/4 финала, стала бы она столь любимой народом. Да и сам Артём, думается, мог бы загнуться, так и остаться в памяти конфликтным юнцом. До турнира небезызвестные Александр Кокорин и Василий Уткин называли его крохобором и дураком. Сам Артём признавался, что в "Зените" его прозвали игрочишкой. Эпитеты не самые лестные. В определённый момент пробежала кошка между Дзюбой и Черчесовым — и над Артёмом нависла угроза вылететь не только из "Зенита", но и из сборной. Но он нашёл в себе силы пойти на компромисс — ради своей карьеры и ради участия в единственном за карьеру домашнем чемпионате мира. И стал лидером команды. Не только на поле — это всё вы видели сами, — но и вне его. Его речь перед чемпионатом, когда сборная России не выигрывала семь матчей подряд, или перед серией пенальти с Хорватией войдут в историю. Как и его слёзы в интервью после неё.

После чемпионата в честь Дзюбы рисовали граффити, называли детей, животных, он стал голосом навигатора — в общем, впервые в истории народ сошёл с ума по футболу, а в нашей не самой спортивной стране это достижение трудно переоценить.

☺️☺️☺️ Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 6 Авг 2018 в 2:39 PDT

Но что самое главное — чемпионат мира для Дзюбы как будто продолжается. Он почти в одиночку тащит "Зенит" в чемпионате России — вспомним победы над "Енисеем" или "Рубином", когда Артём сделал голевую передачу, и Ерохин нанёс единственный удар в створ ворот казанцев, ставший победным.