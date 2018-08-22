Это также коснётся пользователей, которые покупают годовую подписку, но лишь по её окончанию.

Сервис для потокового видео Twitch убрал возможность просмотра видео без рекламы. Чаще всего этим сервисом пользуются геймеры для того, чтобы транслировать и смотреть то, как они играют.

Такая перспектива мало кому понравится, так как никто не хочет тратить даже 30 секунд своего времени на то, чтобы смотреть рекламу вместо желаемого видео. Однако в Twitch заявили, что это необходимо для удобств как самих пользователей, так и авторов, которые хотят получать деньги за свой контент.