Аналитики уверены, что PlayStation 5 выйдет в 2019 году

Такие выводы специалисты сделали после недавнего отчёта о финансовых показателях Sony.

Слухи о будущей консоли PlayStation 5 циркулируют в Сети уже не первый год. Из-за этого Sony пришлось выпустить официальный пресс-релиз, в котором компания заявила, что консоль не выйдет раньше 2021 года.

Несмотря на это, аналитик Ace Economic Research Institute Хидеки Ясуда в недавнем отчёте о финансовых показателях Sony спрогнозировал, что следующая консоль выйдет раньше намеченного срока. В частности, Ясуда считает, что PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2019 года.