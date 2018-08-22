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Опубликовано 22 августа 2018, 14:22

Аналитики уверены, что PlayStation 5 выйдет в 2019 году

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Такие выводы специалисты сделали после недавнего отчёта о финансовых показателях Sony.

Слухи о будущей консоли PlayStation 5 циркулируют в Сети уже не первый год. Из-за этого Sony пришлось выпустить официальный пресс-релиз, в котором компания заявила, что консоль не выйдет раньше 2021 года.

Несмотря на это, аналитик Ace Economic Research Institute Хидеки Ясуда в недавнем отчёте о финансовых показателях Sony спрогнозировал, что следующая консоль выйдет раньше намеченного срока. В частности, Ясуда считает, что PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2019 года.

Его предположение основано на заявлениях крупных производителей комплектующих для электроники Murata Manufacturing и TDK. Кроме того, Ace Economic Research Institute пересмотрела свой прогноз на текущий год для Sony Game & Network Services до 20 миллиардов долларов дохода и 2,26 миллиарда прибыли. Эти цифры немного выше тех, которые ожидает сама Sony.

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Сергей Сурепин
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