Аналитики уверены, что PlayStation 5 выйдет в 2019 году
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Такие выводы специалисты сделали после недавнего отчёта о финансовых показателях Sony.
Слухи о будущей консоли PlayStation 5 циркулируют в Сети уже не первый год. Из-за этого Sony пришлось выпустить официальный пресс-релиз, в котором компания заявила, что консоль не выйдет раньше 2021 года.
Несмотря на это, аналитик Ace Economic Research Institute Хидеки Ясуда в недавнем отчёте о финансовых показателях Sony спрогнозировал, что следующая консоль выйдет раньше намеченного срока. В частности, Ясуда считает, что PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2019 года.
Его предположение основано на заявлениях крупных производителей комплектующих для электроники Murata Manufacturing и TDK. Кроме того, Ace Economic Research Institute пересмотрела свой прогноз на текущий год для Sony Game & Network Services до 20 миллиардов долларов дохода и 2,26 миллиарда прибыли. Эти цифры немного выше тех, которые ожидает сама Sony.