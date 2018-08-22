Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2018, 18:51

Турист упал в инсталляцию чёрной дыры, решив проверить, насколько она настоящая

На самом деле это была инсталляция известного скульптора, но посетитель, где произошёл инцидент, не готов был в это поверить.

В музее "Серральвес", расположенном в португальском городе Порту, итальянский турист умудрился провалиться в чёрную дыру. Он думал, что чёрное пятно на полу нарисовано, поэтому решил на него наступить. Но в реальности это оказалась инсталляция известного британско-индийского скульптора Аниша Капура.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Глубина чёрной дыры составляет 2,5 метра, поэтому мужчина получил ушибы и ему пришлось обращаться к врачам. Пострадавшему оказали необходимую помощь, и в скором времени он сможет вернуться домой.

После происшествия рядом с произведением искусства поставили предупредительный знак и рядом посадили сотрудника музея. Стоит отметить, что в арсенале Капура множество других арт-объектов, которые были проданы на аукционе за миллионы долларов.

BannerImage
Яна Недомолкина
  • Новости
  • Португалия
  • Путешествия
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar