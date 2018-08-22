Турист упал в инсталляцию чёрной дыры, решив проверить, насколько она настоящая
На самом деле это была инсталляция известного скульптора, но посетитель, где произошёл инцидент, не готов был в это поверить.
В музее "Серральвес", расположенном в португальском городе Порту, итальянский турист умудрился провалиться в чёрную дыру. Он думал, что чёрное пятно на полу нарисовано, поэтому решил на него наступить. Но в реальности это оказалась инсталляция известного британско-индийского скульптора Аниша Капура.
Фото: Getty Images
Глубина чёрной дыры составляет 2,5 метра, поэтому мужчина получил ушибы и ему пришлось обращаться к врачам. Пострадавшему оказали необходимую помощь, и в скором времени он сможет вернуться домой.
После происшествия рядом с произведением искусства поставили предупредительный знак и рядом посадили сотрудника музея. Стоит отметить, что в арсенале Капура множество других арт-объектов, которые были проданы на аукционе за миллионы долларов.