Турист упал в инсталляцию чёрной дыры, решив проверить, насколько она настоящая

На самом деле это была инсталляция известного скульптора, но посетитель, где произошёл инцидент, не готов был в это поверить.

В музее "Серральвес", расположенном в португальском городе Порту, итальянский турист умудрился провалиться в чёрную дыру. Он думал, что чёрное пятно на полу нарисовано, поэтому решил на него наступить. Но в реальности это оказалась инсталляция известного британско-индийского скульптора Аниша Капура.

Фото: Getty Images

Глубина чёрной дыры составляет 2,5 метра, поэтому мужчина получил ушибы и ему пришлось обращаться к врачам. Пострадавшему оказали необходимую помощь, и в скором времени он сможет вернуться домой.