Крис Хемсворт признал "Царство тьмы" неудачным продолжением "Тора"
Кадр фильма "Тор: Царство тьмы"/ © Кинопоиск
Популярный актёр уверен в том, что режиссёр Тайка Вайтити спас серию и его персонажа.
В интервью журналу GQ Крис Хемсворт честно признался в том, что вторая часть трилогии о персонаже Торе, определённо, не удалась. Актёр считает, что первый фильм был хороший, однако продолжение вышло посредственным.
Также Хемсворт добавил, что после второго фильма серии нужно было отойти от типичной маскулинности. В этом плане очень помог режиссёр третьего "Тора" Тайка Вайтити, который вместе с Хемсвортом сделал Тора интереснее и увёл персонажа от образа "безупречного мачо-божества". Таким образом, чтобы показать бога грома с новой стороны, Вайтити и Хемсворт обратились к фильмографии Курта Рассела, так как его персонажи не были такими идеальными, как современные герои.
Напомним, фильм "Тор: Царство тьмы" вышел осенью 2013 года. Зрители и критики прохладно приняли сиквел, что не помешало картине заработать в прокате 644 миллиона долларов при бюджете в 170 миллионов долларов.