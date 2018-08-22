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Опубликовано 22 августа 2018, 14:42

Крис Хемсворт признал "Царство тьмы" неудачным продолжением "Тора"

Кадр фильма&nbsp;"Тор: Царство тьмы"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Тор: Царство тьмы"/ © Кинопоиск

Популярный актёр уверен в том, что режиссёр Тайка Вайтити спас серию и его персонажа.

В интервью журналу GQ Крис Хемсворт честно признался в том, что вторая часть трилогии о персонаже Торе, определённо, не удалась. Актёр считает, что первый фильм был хороший, однако продолжение вышло посредственным.

Также Хемсворт добавил, что после второго фильма серии нужно было отойти от типичной маскулинности. В этом плане очень помог режиссёр третьего "Тора" Тайка Вайтити, который вместе с Хемсвортом сделал Тора интереснее и увёл персонажа от образа "безупречного мачо-божества". Таким образом, чтобы показать бога грома с новой стороны, Вайтити и Хемсворт обратились к фильмографии Курта Рассела, так как его персонажи не были такими идеальными, как современные герои.

Напомним, фильм "Тор: Царство тьмы" вышел осенью 2013 года. Зрители и критики прохладно приняли сиквел, что не помешало картине заработать в прокате 644 миллиона долларов при бюджете в 170 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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