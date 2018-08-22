Джонни Депп подрался на съёмках фильма. Актёр назвал это самообороной
Кадр фильма "Город лжи"/ © Кинопоиск
В июле на актёра подали в суд из-за конфликта, который произошёл непосредственно на съёмочной площадке.
Джонни Депп рассказал о том, что инцидент на площадке триллера "Город лжи" произошёл по вине менеджера по локациям Грега Брукса, который, собственно, и подал в суд на актёра. Адвокаты Деппа заявили, что Брукс пострадал в результате "самообороны/защиты других" со стороны актёра.
В середине июля Брукс подал иск против актёра. По его словам, Депп оскорбил менеджера, а после этого дважды ударил его по рёбрам. Затем Депп предложил ему 100 тысяч долларов, чтобы он ударил его в ответ.
Адвокаты Деппа не признают, что актёр ударил Брукса, однако заявляют, что менеджер сам спровоцировал конфликт. Также в материалах суда сказано, что Брукс пострадал по причине собственной "невнимательности, неосторожности и/или небрежности".