Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2018, 13:22

Джонни Депп подрался на съёмках фильма. Актёр назвал это самообороной

Кадр фильма&nbsp;"Город лжи"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Город лжи"/ © Кинопоиск

В июле на актёра подали в суд из-за конфликта, который произошёл непосредственно на съёмочной площадке.

Джонни Депп рассказал о том, что инцидент на площадке триллера "Город лжи" произошёл по вине менеджера по локациям Грега Брукса, который, собственно, и подал в суд на актёра. Адвокаты Деппа заявили, что Брукс пострадал в результате "самообороны/защиты других" со стороны актёра.

В середине июля Брукс подал иск против актёра. По его словам, Депп оскорбил менеджера, а после этого дважды ударил его по рёбрам. Затем Депп предложил ему 100 тысяч долларов, чтобы он ударил его в ответ.

Адвокаты Деппа не признают, что актёр ударил Брукса, однако заявляют, что менеджер сам спровоцировал конфликт. Также в материалах суда сказано, что Брукс пострадал по причине собственной "невнимательности, неосторожности и/или небрежности".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Джонни Депп
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar