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Опубликовано 22 августа 2018, 17:24

Геймеры помогли учёным разобраться в строении клеток человека

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy;&nbsp;Wikipedia.org Creative Commons

Коллаж © L!FE  Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Совместные усилия учёных, геймеров и искусственного интеллекта позволили улучшить классификацию строения клеток.

Для этого пришлось привлечь к работе 332 тысячи игроков EVE Online. Они в течение года примерно 33 миллиона раз сыграли в мини-игру, в которой нужно было разбираться в изображённых на фото внутриклеточных структурах.

Современные методы визуализации, такие как флуоресцентная микроскопия, позволяют получить огромное количество информации о строении живой материи на внутриклеточном масштабе. Чтобы использовать их, учёные включили изображения, которые были получены в рамках проекта Human Protein Atlas, в качестве мини-заданий в многопользовательскую онлайн-игру EVE Online.

Учёные заявили, что большое количество игроков, которые приняли участие в эксперименте, позволило не только обработать колоссальный массив изображений, но и создать обширную базу данных. На этой базе исследователи обучили систему искусственного интеллекта, которая занялась классификацией изображений. В результате удалось выделить 10 новых типов объектов в категории "кольца и стержни".

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Сергей Сурепин
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