Геймеры помогли учёным разобраться в строении клеток человека

Совместные усилия учёных, геймеров и искусственного интеллекта позволили улучшить классификацию строения клеток.

Для этого пришлось привлечь к работе 332 тысячи игроков EVE Online. Они в течение года примерно 33 миллиона раз сыграли в мини-игру, в которой нужно было разбираться в изображённых на фото внутриклеточных структурах.

Современные методы визуализации, такие как флуоресцентная микроскопия, позволяют получить огромное количество информации о строении живой материи на внутриклеточном масштабе. Чтобы использовать их, учёные включили изображения, которые были получены в рамках проекта Human Protein Atlas, в качестве мини-заданий в многопользовательскую онлайн-игру EVE Online.