Новая короткометражка Overwatch покорила геймеров

Героиня D.Va полюбилась многим жителям Южной Кореи. Когда она не купается в лучах славы, то неустанно готовится к очередному нападению врагов. В самом видео на D.Va нападает армия роботов-осьминогов, после чего героиня садится в своего розового меха и вступает с ними в бой. Ей удается одолеть врагов, но в битве ее мех получает серьезный урон. В конце ролика героиня вместе со своим лучшим другом ремонтирует робота в мастерской.