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Регион
Опубликовано 22 августа 2018, 15:57

Новая короткометражка Overwatch покорила геймеров

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

На этот раз разработчики решили раскрыть тематику Южной Кореи и рассказать о персонаже D.Va.

Компания Blizzard выпустила новый короткометражный фильм по Overwatch. На этот раз видео посвятили персонажу D.Va.

Героиня D.Va полюбилась многим жителям Южной Кореи. Когда она не купается в лучах славы, то неустанно готовится к очередному нападению врагов. В самом видео на D.Va нападает армия роботов-осьминогов, после чего героиня садится в своего розового меха и вступает с ними в бой. Ей удается одолеть врагов, но в битве ее мех получает серьезный урон. В конце ролика героиня вместе со своим лучшим другом ремонтирует робота в мастерской.

Вместе с этим разработчики выпустили новое поле боя для режима контроля "Пусан". Он доступен на тестовом сервере.

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Сергей Сурепин
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