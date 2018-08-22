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Регион
Опубликовано 22 августа 2018, 18:24

Киберспорт рискует не попасть на Азиатские игры 2022 года

Фото &copy; AP Photo/Alan Diaz

Фото © AP Photo/Alan Diaz

Азиатский олимпийский комитет не добавит киберспорт в медальный зачёт Азиатских игр 2022 года без официальной международной федерации.

До создания федерации киберспортивные турниры на Азиатских играх получат статус только демонстрационных. Аналогичный подход использовали на Азиаде в Джакарте, которая проходит с 18 августа по 2 сентября.

На Азиаде соревнуются национальные команды по League of Legends, Hearthstone, StarCraft II, Pro Evolution Soccer, Clash Royale и Arena of Valor. Пока что роль международной федерации киберспорта выполняет IeSF — в неё входят 46 стран. Организация проводит турниры среди национальных команд, однако у неё нет статуса официальной. Помимо всего прочего, в неё не входят некоторые страны с развитым киберспортом — США, Бразилия и несколько европейских государств.

Напомним, в 2017 году также сообщалось, что Международный олимпийский комитет рассматривает возможность включения киберспорта в программу Олимпийских игр. Однако руководство МОК уточнило, что соревнований по играм, где присутствуют убийства и насилие, на Олимпиаде не будет.

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Сергей Сурепин
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