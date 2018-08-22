Киберспорт рискует не попасть на Азиатские игры 2022 года

Азиатский олимпийский комитет не добавит киберспорт в медальный зачёт Азиатских игр 2022 года без официальной международной федерации.

До создания федерации киберспортивные турниры на Азиатских играх получат статус только демонстрационных. Аналогичный подход использовали на Азиаде в Джакарте, которая проходит с 18 августа по 2 сентября.

На Азиаде соревнуются национальные команды по League of Legends, Hearthstone, StarCraft II, Pro Evolution Soccer, Clash Royale и Arena of Valor. Пока что роль международной федерации киберспорта выполняет IeSF — в неё входят 46 стран. Организация проводит турниры среди национальных команд, однако у неё нет статуса официальной. Помимо всего прочего, в неё не входят некоторые страны с развитым киберспортом — США, Бразилия и несколько европейских государств.