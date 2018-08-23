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Опубликовано 23 августа 2018, 07:19

Гейб Ньюэлл озвучил игру Dota 2

Компания Valve выпустит обновление, в создании которого принял участие руководитель компании.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;dota2

Фото: © кадр из видео YouTube/канал dota2

Все владельцы "боевого пропуска" для Dota 2 получат обновление, в создании которого принял участие руководитель Valve Гейб Ньюэлл. Получить обновление смогут все, кто финансировал главный турнир по Dota 2 — The International 2018.

Ведущие The International 2018 Кейси Kaci Атчисон и Джейк SirActionSlacks Кеннер показали ролик-тизер с новым анонсером в перерыве турнира. Кроме того, Valve записала ролик, где пошутила над собственной неспособностью выпускать игры с цифрой три. В нём также присутствует несколько фраз из нового набора.

Напомним, плей-офф The International 2018 проходит 20–25 августа в Ванкувере на площадке Rogers Arena. Призовой фонд турнира — $24,9 млн.

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Сергей Сурепин
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