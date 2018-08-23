Гейб Ньюэлл озвучил игру Dota 2

Все владельцы "боевого пропуска" для Dota 2 получат обновление, в создании которого принял участие руководитель Valve Гейб Ньюэлл. Получить обновление смогут все, кто финансировал главный турнир по Dota 2 — The International 2018.

Ведущие The International 2018 Кейси Kaci Атчисон и Джейк SirActionSlacks Кеннер показали ролик-тизер с новым анонсером в перерыве турнира. Кроме того, Valve записала ролик, где пошутила над собственной неспособностью выпускать игры с цифрой три. В нём также присутствует несколько фраз из нового набора.