В США открыли супермаркет из "Симпсонов"
Фото: © кадр из видео YouTube/канал Mr Myrtle
Посетители смогут приобрести продукты, которые по сюжету мультсериала ели главные герои.
Точная копия супермаркета Kwik-E-Mart, которым пользовались герои мультсериала "Симпсоны", появилась в штате Южная Каролина. Магазин открылся в городе Мертл-Бич на Атлантическом побережье США.
Вид с улицы, как и интерьер торговой точки, создан по рисункам авторов мультсериала. Среди товаров, которые выложены там на продажу, — фирменные хот-доги и пончики, напоминающие те, которые ели герои "Симпсонов". Также там можно купить сувениры с изображением всех персонажей мультсериала, в том числе индийца Апу, который по сюжету заведовал супермаркетом.
Один из авторов проекта, Марк Корнелл, уверен, что магазин должен быть интересен посетителям всех возрастов, так как "Симпсоны" выходят в эфир с 1989 года и полюбились уже не одному поколению американцев.