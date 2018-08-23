В США открыли супермаркет из "Симпсонов"

Вид с улицы, как и интерьер торговой точки, создан по рисункам авторов мультсериала. Среди товаров, которые выложены там на продажу, — фирменные хот-доги и пончики, напоминающие те, которые ели герои "Симпсонов". Также там можно купить сувениры с изображением всех персонажей мультсериала, в том числе индийца Апу, который по сюжету заведовал супермаркетом.