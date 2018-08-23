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Опубликовано 23 августа 2018, 07:39

В США открыли супермаркет из "Симпсонов"

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;Mr Myrtle

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Mr Myrtle

Посетители смогут приобрести продукты, которые по сюжету мультсериала ели главные герои.

Точная копия супермаркета Kwik-E-Mart, которым пользовались герои мультсериала "Симпсоны", появилась в штате Южная Каролина. Магазин открылся в городе Мертл-Бич на Атлантическом побережье США.

Вид с улицы, как и интерьер торговой точки, создан по рисункам авторов мультсериала. Среди товаров, которые выложены там на продажу, — фирменные хот-доги и пончики, напоминающие те, которые ели герои "Симпсонов". Также там можно купить сувениры с изображением всех персонажей мультсериала, в том числе индийца Апу, который по сюжету заведовал супермаркетом.

Один из авторов проекта, Марк Корнелл, уверен, что магазин должен быть интересен посетителям всех возрастов, так как "Симпсоны" выходят в эфир с 1989 года и полюбились уже не одному поколению американцев.

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Сергей Сурепин
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