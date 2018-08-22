В Госдуме потребовали от США предоставить видео падения российской ракеты в море

По словам депутата, американцы просматривают всю Землю своей спутниковой группировкой.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал США, где рассказали о неудачном ракетном испытании, проведённом Россией, предоставить видеозапись инцидента. Об этом сообщает НСН.

— Если такой случай реально имел место, они могут предоставить нам соответствующее видео. Почему бы нам не обнародовать это видео? Надо нам приучать наших американских партнёров, представителей военного ведомства, журналистов, каких-то политических деятелей подкреплять свои слова конкретными фактами, — сказал Шерин.