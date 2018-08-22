В Госдуме потребовали от США предоставить видео падения российской ракеты в море
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По словам депутата, американцы просматривают всю Землю своей спутниковой группировкой.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал США, где рассказали о неудачном ракетном испытании, проведённом Россией, предоставить видеозапись инцидента. Об этом сообщает НСН.
— Если такой случай реально имел место, они могут предоставить нам соответствующее видео. Почему бы нам не обнародовать это видео? Надо нам приучать наших американских партнёров, представителей военного ведомства, журналистов, каких-то политических деятелей подкреплять свои слова конкретными фактами, — сказал Шерин.
Напомним, американский телеканал CNBC после ознакомления с документами разведслужб США рассказал, что Россия якобы планирует операцию по подъёму ракеты с ядерным двигателем со дна Баренцева моря. По сведениям журналистов, она оказалась там после неудачных испытаний в ноябре 2017 года.