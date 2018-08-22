Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2018, 19:09

В Госдуме потребовали от США предоставить видео падения российской ракеты в море

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова

По словам депутата, американцы просматривают всю Землю своей спутниковой группировкой.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал США, где рассказали о неудачном ракетном испытании, проведённом Россией, предоставить видеозапись инцидента. Об этом сообщает НСН.

— Если такой случай реально имел место, они могут предоставить нам соответствующее видео. Почему бы нам не обнародовать это видео? Надо нам приучать наших американских партнёров, представителей военного ведомства, журналистов, каких-то политических деятелей подкреплять свои слова конкретными фактами, — сказал Шерин.

Напомним, американский телеканал CNBC после ознакомления с документами разведслужб США рассказал, что Россия якобы планирует операцию по подъёму ракеты с ядерным двигателем со дна Баренцева моря. По сведениям журналистов, она оказалась там после неудачных испытаний в ноябре 2017 года.

BannerImage
Артём Андреев
  • Новости
  • Россия
  • США
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar