Названы победители конкурса короткометражек по Dota 2
Компания Valve назвала победителей ежегодного конкурса короткометражек, который проходит в рамках чемпионата мира по Dota 2.
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Разработчики популярной игры провели конкурс на создание короткометражок Dota 2. Теперь известны победители этой инициативы.
Третье место занял пользователь 4fun. Его работа получила название GLHF.
Второе место занял Spudnik. Его видео получило название Ursa Minor.
Лучшей короткометражкой признали On The Cliff. Автор видео — Keller Max.
Победитель конкурса короткометражек получил от Valve $25 тыс, второй и третий призёры — $10 и $5 тыс соответственно.