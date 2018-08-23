Путешественник доехал от Омска до Исландии на велосипеде

Чтобы добраться до пункта назначения, у него ушло два месяца. Кроме того, обратный путь турист также намерен проехать на велосипеде.

Путешественник из Омска Сергей Лебединский доехал до Исландии на велосипеде.

Маршрут поездки пролегал через Челябинск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, а также по территории Финляндии и Норвегии. Сухопутную часть маршрута путешественник проделал на велосипеде. А чтобы добраться до Исландии, россиянин воспользовался самолётом.

— 21 июня я выехал на велосипеде из города Омска, не зная, что меня ждёт впереди и что придётся испытать и пережить на пути, который я выбрал. Сегодня 21 августа, и я достиг конечной точки своего пути. Я в Исландии, — написал он в сообществе, посвящённом его путешествию.