В Госдуме прокомментировали заморозку швейцарским банком активов, связанных с РФ

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что заморозка швейцарским банком Credit Suisse российских счетов на $5 млрд ударит по доллару.

— Это решение, на мой взгляд, удар и по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное — это разрушение мирового финансового порядка, —цитирует парламентария РИА "Новости".

Также Аксаков выразил надежду на урегулирование данной ситуации в ближайшее время.

Как ранее писал Лайф, банк Credit Suisse заморозил порядка пяти миллиардов швейцарских франков (347 миллиардов рублей) на счетах клиентов из РФ, таким образом, соблюдая санкции США. При этом не сообщалось, чьи именно счета были заблокированы.