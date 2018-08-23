В Чехии парламент назвал вторжением ввод войск в 1968 году

В Чехии парламент определил ввод войск Организации Варшавского договора в страну в 1968 году как акт вторжения с последующей оккупацией.

Как подчёркивается в документе постановления, события 1968 года "противоречили нормам международного права".

Отмечается, что при голосовании постановление поддержали 145 из 156 депутатов парламента. Остальные воздержались.