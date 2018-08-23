В Чехии парламент назвал вторжением ввод войск в 1968 году
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В Чехии парламент определил ввод войск Организации Варшавского договора в страну в 1968 году как акт вторжения с последующей оккупацией.
Как подчёркивается в документе постановления, события 1968 года "противоречили нормам международного права".
Отмечается, что при голосовании постановление поддержали 145 из 156 депутатов парламента. Остальные воздержались.
Инициатором подобной резолюции выступил глава фракции христианских демократов Ян Бартошек, отметивший, что она необходима для предотвращения "искажения истории".