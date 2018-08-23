Геймер бросил самую сексуальную ведущую. Это не помогло ему стать чемпионом

Игрок команды compLexity Gaming в Call of Duty Дуглас Мартин, бросивший телеведущую и фотомодель Янет Гарсию, проиграл второй турнир подряд.

Ранее геймер заявил, что он возвращается в киберспорт для того, чтобы обыгрывать чемпионов. После очередного поражения киберспортсмен признался, что ему плохо — Мартин уверен, что его команда могла победить.

В конце июля команда сompLexity Gaming заняла 11–12 место на турнире 2018 CWL Pro League Stage 2, получив 12,5 тысячи долларов на четверых. 19 августа на 2018 Call of Duty World League Championship с общим призовым фондом в 1,5 миллиона долларов команда Мартина стала 13–16, заработав 15 тысяч долларов.