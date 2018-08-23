Звезда "Мумии" озвучит робота в будущем сериале DC

Брендан Фрейзер получил роль в многосерийной экранизации популярного комикса Doom Patrol.

Актёр Брендан Фрейзер, известный по фильму "Мумия", присоединился к актёрскому составу фантастического сериала Doom Patrol. Шоу основано на одноимённых комиксах издательства DC.

Фрейзер озвучит механического супергероя Роботмена — андроида с человеческим мозгом. Также над проектом уже работают Эйприл Боулби, Дайан Герерро и Джоиван Уэйд.

13-серийное шоу выйдет стрим-сервисе DC Universe в 2019 году. Джереми Карвер ("Сверхъестественное") написал сценарий, а Грег Берланти ("Стрела") спродюсирует сериал.