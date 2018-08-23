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Опубликовано 23 августа 2018, 08:25

Теперь каждый сможет стать героем порно со знаменитостями

Фото &copy; Shutterstock Inc

Фото © Shutterstock Inc

Порнокомпания Naughty America запустила сервис по созданию индивидуальных видео категории "для взрослых".

Новая услуга построена на известной технологии deepfakes. Она заключается в автоматизированной замене лиц участников видео. Теперь все желающие смогут "вклеить" себя в любое видео.

Для этого клиенты сервиса должны выслать сотрудникам компании свои фото- и видеоизображения, на которых они демонстрируют различный спектр эмоций. Замена лица актёра на собственное в подобных видео обойдётся желающим в несколько сотен долларов. Чтобы полностью подделать происходящее на видео, будет стоить дороже — тысячи долларов.

Пока нет информации, будут ли защищены предоставленные клиентами материалы. Специалисты опасаются, что эта услуга будет востребована злоумышленниками с целью политических манипуляций и шантажа. При этом в компании Naughty America не видят ничего криминального в использовании этой технологии, которая заключается в обычном редактировании изображения.

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Сергей Сурепин
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