Теперь каждый сможет стать героем порно со знаменитостями

Порнокомпания Naughty America запустила сервис по созданию индивидуальных видео категории "для взрослых".

Новая услуга построена на известной технологии deepfakes. Она заключается в автоматизированной замене лиц участников видео. Теперь все желающие смогут "вклеить" себя в любое видео.

Для этого клиенты сервиса должны выслать сотрудникам компании свои фото- и видеоизображения, на которых они демонстрируют различный спектр эмоций. Замена лица актёра на собственное в подобных видео обойдётся желающим в несколько сотен долларов. Чтобы полностью подделать происходящее на видео, будет стоить дороже — тысячи долларов.