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Опубликовано 23 августа 2018, 07:00

Бэтмен-алкаш. Бен Аффлек лечится от алкозависимости

Фото &copy;&nbsp;Chris Pizzello/Invision/AP

Фото © Chris Pizzello/Invision/AP

Супруга популярного американского актёра уговорила его пройти очередную реабилитацию.

Актёр Бен Аффлек отправился в реабилитационный центр. Сейчас звезда Голливуда лечится от алкоголизма.

Аффлек принял решение под влиянием супруги — актрисы Дженнифер Гарнер. Она увидела в Интернете фото мужа, на которых он держит коробки с бутылками пива и ликёра. После этого Гарнер уговорила Аффлека поехать в клинику.

Актёры пока официально не разведены, но документы на развод подали ещё год назад. Гарнер и Аффлек продолжают близко общаться и воспитывать троих детей.

Напомним, актёр уже проходил аналогичный курс лечения от алкозависимости. Об этом Аффлек рассказывал в 2017 году.

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Сергей Сурепин
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