Бэтмен-алкаш. Бен Аффлек лечится от алкозависимости

Супруга популярного американского актёра уговорила его пройти очередную реабилитацию.

Актёр Бен Аффлек отправился в реабилитационный центр. Сейчас звезда Голливуда лечится от алкоголизма.

Аффлек принял решение под влиянием супруги — актрисы Дженнифер Гарнер. Она увидела в Интернете фото мужа, на которых он держит коробки с бутылками пива и ликёра. После этого Гарнер уговорила Аффлека поехать в клинику.

Актёры пока официально не разведены, но документы на развод подали ещё год назад. Гарнер и Аффлек продолжают близко общаться и воспитывать троих детей.