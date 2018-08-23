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Опубликовано 23 августа 2018, 08:45

Ханс Циммер напишет саундтрек к продолжению "Чудо-женщины"

Кадр фильма "Чудо-женщина"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Чудо-женщина"/ © Кинопоиск

Ранее оскароносный композитор объявил о том, что он покидает супергеройское кино.

В Сети появилась информация о том, что Ханс Циммер присоединился к работе над фильмом "Чудо-женщина 1984". Он заменил композитора Руперта Грегсон-Уильямса, ранее написавшего саундтрек к первой части.

Снимать фильм будет Пэтти Дженкинс. К своим ролям вернутся Галь Гадот и Крис Пайн. К ним присоединятся Педро Паскаль и Кристен Уиг — последняя будет играть главную злодейку Гепарду.

Напомним, в марте 2016 года Циммер заявил, что хочет окончательно уйти от написания саундтреков к картинам этого жанра. При этом ранее он согласился написать музыку для фильма "Люди Икс: Тёмный феникс", а теперь завершил переговоры с Warner Bros. Циммер создавал композиции для фильма "Бэтмен против Супермена".

Премьера нового фильма запланирована на 1 ноября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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