Мошенники нарисовали деньги в фотошопе и поменяли их на биткоины
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Преступникам удалось обмануть бизнесмена, который, собственно, и разбогател на криптовалюте.
Ещё один биткоин-миллионер попался на уловку мошенников. Южнокорейский бизнесмен, компания которого занимается криптовалютой, совершил сделку по обмену биткоинов на 2 миллиона евро наличными. Оказалось, что деньги были фальшивыми.
Криптовалюту покупали два серба. По словам полиции, мошенники пригласили предпринимателя в Ниццу: сделку проводили в роскошном пятизвёздочном отеле. Бизнесмен получил сумму наличными по 500 евро. Все деньги оказались фальшивыми: мошенники нарисовали банкноты в фотошопе.
Одного из аферистов арестовали в Каннах. Он уже успел купить себе часы за 100 тысяч евро и спортивное авто. Его сообщника пока не задержали. Предполагается, что мошенники связаны организованной преступной группировкой.