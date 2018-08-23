Мошенники нарисовали деньги в фотошопе и поменяли их на биткоины

Преступникам удалось обмануть бизнесмена, который, собственно, и разбогател на криптовалюте.

Ещё один биткоин-миллионер попался на уловку мошенников. Южнокорейский бизнесмен, компания которого занимается криптовалютой, совершил сделку по обмену биткоинов на 2 миллиона евро наличными. Оказалось, что деньги были фальшивыми.

Криптовалюту покупали два серба. По словам полиции, мошенники пригласили предпринимателя в Ниццу: сделку проводили в роскошном пятизвёздочном отеле. Бизнесмен получил сумму наличными по 500 евро. Все деньги оказались фальшивыми: мошенники нарисовали банкноты в фотошопе.