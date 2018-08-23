Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2018, 10:52

Мошенники нарисовали деньги в фотошопе и поменяли их на биткоины

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy; pexels.com

Коллаж © L!FE  Фото: © pexels.com

Преступникам удалось обмануть бизнесмена, который, собственно, и разбогател на криптовалюте.

Ещё один биткоин-миллионер попался на уловку мошенников. Южнокорейский бизнесмен, компания которого занимается криптовалютой, совершил сделку по обмену биткоинов на 2 миллиона евро наличными. Оказалось, что деньги были фальшивыми.

Криптовалюту покупали два серба. По словам полиции, мошенники пригласили предпринимателя в Ниццу: сделку проводили в роскошном пятизвёздочном отеле. Бизнесмен получил сумму наличными по 500 евро. Все деньги оказались фальшивыми: мошенники нарисовали банкноты в фотошопе.

Одного из аферистов арестовали в Каннах. Он уже успел купить себе часы за 100 тысяч евро и спортивное авто. Его сообщника пока не задержали. Предполагается, что мошенники связаны организованной преступной группировкой.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Криптовалюта
  • Криминал
  • Наука и технологии
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar