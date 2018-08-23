Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2018, 11:22

Новый тизер "Рика и Морти" сняли в стиле аниме

Фото &copy; Twitter/Rick and Morty
Фото © Twitter/Rick and Morty

Продолжение популярного анимационного сериала должно выйти на экраны уже в 2019 году.

Официальный твиттер-аккаунт мультсериала "Рик и Морти" опубликовал новое видео. Это 15-секундный тизер четвёртого сезона.

Видео выполнено в духе заставок для аниме. Также авторы шоу добавили в видео элементы анимационного сериала "Люди Икс".

Напомним, работа над новым сезоном мультсериала началась в середине июня. Соавтор проекта Джастин Ройланд рассказал, что для работы над продолжением была создана сценарная группа, где обсуждаются возможные идеи. Выход нового сезона ожидается в 2019 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • твиттер
  • Аниме
  • рикиморти
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar