Новый тизер "Рика и Морти" сняли в стиле аниме

Продолжение популярного анимационного сериала должно выйти на экраны уже в 2019 году.

Официальный твиттер-аккаунт мультсериала "Рик и Морти" опубликовал новое видео. Это 15-секундный тизер четвёртого сезона.

Видео выполнено в духе заставок для аниме. Также авторы шоу добавили в видео элементы анимационного сериала "Люди Икс".