Новый тизер "Рика и Морти" сняли в стиле аниме
Продолжение популярного анимационного сериала должно выйти на экраны уже в 2019 году.
Официальный твиттер-аккаунт мультсериала "Рик и Морти" опубликовал новое видео. Это 15-секундный тизер четвёртого сезона.
#RickandMorty pic.twitter.com/YDbPxjZVMg— Rick and Morty (@RickandMorty) August 21, 2018
Видео выполнено в духе заставок для аниме. Также авторы шоу добавили в видео элементы анимационного сериала "Люди Икс".
Напомним, работа над новым сезоном мультсериала началась в середине июня. Соавтор проекта Джастин Ройланд рассказал, что для работы над продолжением была создана сценарная группа, где обсуждаются возможные идеи. Выход нового сезона ожидается в 2019 году.