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Опубликовано 23 августа 2018, 11:42

Фанаты "Игры престолов" замучили жителей хорватского города, где снимали сериал

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Дубровник страдает от наплыва фанатов популярного шоу, которые увеличили туристический поток.

Хорватский город Дубровник, где снимали часть популярного сериала "Игра престолов", страдает из-за наплыва фанатов шоу. В последние годы город стал местом массового туризма — на одном уровне с Венецией и Барселоной.

Местные жители в настоящий момент обеспокоены не только толпами туристов и их неуважительным поведением, но и негативным влиянием большого потока туристов на рынок недвижимости. Сейчас в городе принимаются меры, чтобы сократить туристический поток.

Например, этим летом власти установили лимиты для круизных судов, сокращено количество уличных столиков в ресторанах и уличных торговых лавок. Ранее в мэрии заявляли, что количество туристов в городе до 2019 года планируется ограничить до четырёх тысяч ежедневно. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, массивные средневековые стены города могут выдержать не более восьми тысяч посетителей в день — при превышении этого количества Дубровник может лишиться статуса памятника культуры мирового значения.

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Сергей Сурепин
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