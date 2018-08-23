Фанаты "Игры престолов" замучили жителей хорватского города, где снимали сериал

Местные жители в настоящий момент обеспокоены не только толпами туристов и их неуважительным поведением, но и негативным влиянием большого потока туристов на рынок недвижимости. Сейчас в городе принимаются меры, чтобы сократить туристический поток.

Например, этим летом власти установили лимиты для круизных судов, сокращено количество уличных столиков в ресторанах и уличных торговых лавок. Ранее в мэрии заявляли, что количество туристов в городе до 2019 года планируется ограничить до четырёх тысяч ежедневно. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, массивные средневековые стены города могут выдержать не более восьми тысяч посетителей в день — при превышении этого количества Дубровник может лишиться статуса памятника культуры мирового значения.