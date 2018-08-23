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Опубликовано 23 августа 2018, 13:53

Автор "Игры престолов" работает над новым сериалом

Скриншот видео&nbsp;Tordenfilm

Скриншот видео Tordenfilm

В сериале сыграют Марк Стронг и Кэрис ван Хаутен. Это будет ремейк медицинской криминальной драмы из Норвегии "Валькирия".

Переосмыслением скандинавской работы занимается канал Sky. Всего планируется выпустить 8 эпизодов, сценарий к которым пишут Марк О'Роу ("Щедрость Перрье"), Кэрис ван Хаутен ("Игра престолов") и Марк Стронг ("Шазам").

История рассказывает о талантливом враче Даниэле, которого сыграет Марк Стронг. Он оборудует на одной из заброшенных станций метро под названием "Валькирия" удобную мини-клинику, чтобы лечить преступников и параллельно заниматься необходимыми экспериментами. Помогать ему в этом будут работник метро Ли (Мэйс) и молодая женщина с медицинским образованием Анна (ванн Хаутен).

Съёмки сериала запланированы на сентябрь 2018 года. Даты выхода пока нет.

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Сергей Сурепин
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