Автор "Игры престолов" работает над новым сериалом

В сериале сыграют Марк Стронг и Кэрис ван Хаутен. Это будет ремейк медицинской криминальной драмы из Норвегии "Валькирия".

История рассказывает о талантливом враче Даниэле, которого сыграет Марк Стронг. Он оборудует на одной из заброшенных станций метро под названием "Валькирия" удобную мини-клинику, чтобы лечить преступников и параллельно заниматься необходимыми экспериментами. Помогать ему в этом будут работник метро Ли (Мэйс) и молодая женщина с медицинским образованием Анна (ванн Хаутен).