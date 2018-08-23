Автор "Игры престолов" работает над новым сериалом
Скриншот видео Tordenfilm
В сериале сыграют Марк Стронг и Кэрис ван Хаутен. Это будет ремейк медицинской криминальной драмы из Норвегии "Валькирия".
Переосмыслением скандинавской работы занимается канал Sky. Всего планируется выпустить 8 эпизодов, сценарий к которым пишут Марк О'Роу ("Щедрость Перрье"), Кэрис ван Хаутен ("Игра престолов") и Марк Стронг ("Шазам").
История рассказывает о талантливом враче Даниэле, которого сыграет Марк Стронг. Он оборудует на одной из заброшенных станций метро под названием "Валькирия" удобную мини-клинику, чтобы лечить преступников и параллельно заниматься необходимыми экспериментами. Помогать ему в этом будут работник метро Ли (Мэйс) и молодая женщина с медицинским образованием Анна (ванн Хаутен).
Съёмки сериала запланированы на сентябрь 2018 года. Даты выхода пока нет.