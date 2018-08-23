Звезда "Игры престолов" снялась в кино для взрослых

Эротические сцены с Эмилией Кларк станут изюминкой нового фильма, в котором она снялась.

31-летняя Эмилия Кларк и 33-летний Джек Хьюстон ещё два года назад приступили к работе над новым фильмом. Это будет криминальный боевик под названием "Вне подозрений".

Актриса работает над экранизацией одноимённой книги Джо Шарки, повествующей о первом в истории агенте ФБР, осуждённом за убийство. Режиссёром фильма выступает Филлип Нойс ("Посвящённый").