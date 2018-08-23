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Опубликовано 23 августа 2018, 16:53

Звезда "Игры престолов" снялась в кино для взрослых

Кадр фильма "Вне подозрений"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Вне подозрений"/ © Кинопоиск

Эротические сцены с Эмилией Кларк станут изюминкой нового фильма, в котором она снялась.

31-летняя Эмилия Кларк и 33-летний Джек Хьюстон ещё два года назад приступили к работе над новым фильмом. Это будет криминальный боевик под названием "Вне подозрений".

Актриса работает над экранизацией одноимённой книги Джо Шарки, повествующей о первом в истории агенте ФБР, осуждённом за убийство. Режиссёром фильма выступает Филлип Нойс ("Посвящённый").

Несмотря на то что актриса Эмилия Кларк давала обещание больше не сниматься в эпизодах для взрослых после "Игры престолов", в этом фильме будут аналогичные сцены. У ленты пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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