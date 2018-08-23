Геймер из Пензы стал жертвой мошенников, пытаясь купить оружие для игры

По факту мошенничества в социальной сети сотрудники полиции уже завели уголовное дело.

В полицию Пензы обратился с заявлением 22-летний гражданин. Он сообщил о мошенничестве. По словам молодого человека, в социальной сети "ВКонтакте" со страницы ранее неизвестного пользователя он получил сообщение с предложением приобрести коды для получения уникального оружия в онлайн-игре за 8500 рублей.

В итоге заявитель перечислил запрашиваемую сумму на счёт банковской карты. Необходимые коды ему никто не предоставил. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.