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Опубликовано 23 августа 2018, 11:53

Геймер из Пензы стал жертвой мошенников, пытаясь купить оружие для игры

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

По факту мошенничества в социальной сети сотрудники полиции уже завели уголовное дело.

В полицию Пензы обратился с заявлением 22-летний гражданин. Он сообщил о мошенничестве. По словам молодого человека, в социальной сети "ВКонтакте" со страницы ранее неизвестного пользователя он получил сообщение с предложением приобрести коды для получения уникального оружия в онлайн-игре за 8500 рублей.

В итоге заявитель перечислил запрашиваемую сумму на счёт банковской карты. Необходимые коды ему никто не предоставил. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.

По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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Сергей Сурепин
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