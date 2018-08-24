Звезда "Игры престолов" снялась в рекламе KFC
Фото © KFC
Сеть ресторанов быстрого питания запустила очередную промокампанию для своего нового сэндвича.
Компания KFC запустила рекламную кампанию. Повод — выпуск нового сэндвича. Для съёмок в видео бренд пригласил Хафтора Бьёрнссона — актёра, сыгравшего Григора Клигана (Гору) в сериале "Игра престолов".
До утверждения на роль в сериале исландец был известен как спортсмен и многократный призёр соревнований за звание "Самый сильный человек планеты". Компания решила отразить это в промовидео.
В рамках рекламы Хафтор примерил на себя образ знаменитого Полковника Сандерса. По сюжету он устанавливает "мировой рекорд", передвинув сотни килограммов сэндвичей на 50 метров.