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Опубликовано 24 августа 2018, 07:40

Звезда "Игры престолов" снялась в рекламе KFC

Фото &copy;&nbsp;KFC

Фото © KFC

Сеть ресторанов быстрого питания запустила очередную промокампанию для своего нового сэндвича.

Компания KFC запустила рекламную кампанию. Повод — выпуск нового сэндвича. Для съёмок в видео бренд пригласил Хафтора Бьёрнссона — актёра, сыгравшего Григора Клигана (Гору) в сериале "Игра престолов".

До утверждения на роль в сериале исландец был известен как спортсмен и многократный призёр соревнований за звание "Самый сильный человек планеты". Компания решила отразить это в промовидео.

В рамках рекламы Хафтор примерил на себя образ знаменитого Полковника Сандерса. По сюжету он устанавливает "мировой рекорд", передвинув сотни килограммов сэндвичей на 50 метров.

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Сергей Сурепин
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