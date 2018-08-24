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Опубликовано 24 августа 2018, 07:50

В Сети провели флешмоб против знаков зодиака

Новый мем "К чёрту твой знак зодиака, лучше скажи" помогает узнать самое главное о незнакомце.

Пользователи "Твиттера" придумали, как можно определить, поладите ли вы с человеком при первой встрече или нет. При этом не нужно знать его знак зодиака.

Всё, что для этого нужно, — так это узнать любимую грустную песню, персонажа в Mortal Kombat или же как он относится к ананасам в пицце. Большинство пользователей всё-таки предпочло задавать вопросы, касающиеся музыки или сериалов.

К чёрту твой знак зодиака, лучше скажи, что тебе больше нравится — сериал "Парки и зоны отдыха" или шоу "Офис".

К чёрту твой знак зодиака, какие песни ты слушаешь, когда тебе плохо и ты хочешь, чтобы стало ещё хуже?

Также некоторые посчитали важным задать вопрос о вкусах и привычках человека в еде.

К чёрту твой знак зодиака, тебе нравится пицца с ананасами или нет?

К чёрту твой знак зодиака, ты поливаешь картошку фри кетчупом или макаешь её в него?

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Сергей Сурепин
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