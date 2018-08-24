Создатели "Ведьмака" пошутили про трансгендеров, и на них ополчились фанаты
Фото: © CD Projekt
Разработчики использовали ответ одному из своих поклонников с помощью трансфобной шутки.
В официальном твиттер-аккаунте игры Cyberpunk 2077 появилось сообщение о том, что команда CD Projekt (ответственная за "Ведьмака") с нетерпением ждёт выставку Gamescom. Она сейчас проходит в немецком городе Кёльне. Разработчики опубликовали фото с сотрудниками команды.
Под этим сообщением появился комментарий от пользователя Ryan. Он написал: "Хочу ещё, парни". Пользователь попросил разработчиков публиковать больше фото с мероприятия. На это он получил штуку следующего содержания: "Ты что, вот так просто взял и определил их пол?!"
Такая реакция разработчиков вызвала негатив со стороны фанатов, из-за чего студии пришлось удалить сообщение. Трансфобная шутка никому не понравилась. Геймеры начали писать, что игра Cyberpunk от студии CD Projekt Red теперь мертва для них. После этого разработчики принесли публичные извинения.