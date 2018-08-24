Создатели "Ведьмака" пошутили про трансгендеров, и на них ополчились фанаты

Разработчики использовали ответ одному из своих поклонников с помощью трансфобной шутки.

В официальном твиттер-аккаунте игры Cyberpunk 2077 появилось сообщение о том, что команда CD Projekt (ответственная за "Ведьмака") с нетерпением ждёт выставку Gamescom. Она сейчас проходит в немецком городе Кёльне. Разработчики опубликовали фото с сотрудниками команды.

Под этим сообщением появился комментарий от пользователя Ryan. Он написал: "Хочу ещё, парни". Пользователь попросил разработчиков публиковать больше фото с мероприятия. На это он получил штуку следующего содержания: "Ты что, вот так просто взял и определил их пол?!"