"Мы сразу достали ножи". Кабан напал на шведских хоккеистов во время тренировки
Фото: © Aftonbladet
Рядовая тренировка шведского хоккейного клуба ХВ-71 едва не закончилась трагедией. Как сообщает издание Aftonbladet, игроки находились в лесу на занятии по ориентированию, когда вдруг заметили дикого кабана. Животное бежало по лесу с выводком, и спортсмены решили, что оно может напасть на них, чтобы защитить своё потомство от потенциальной угрозы.
Мы испугались, застыли и думали, что вообще происходит. Достали из сумок ножи, на случай если кабаны вернутся
В итоге встреча с кабаном обошлась для хоккейной команды без последствий. Тренировка в лесу завершилась благополучно.
Команда ХВ-71 начнёт сезон в шведской хоккейной лиге 15 сентября. Пятикратные чемпионы страны встретятся с "Ферьестадом".