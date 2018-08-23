"Мы сразу достали ножи". Кабан напал на шведских хоккеистов во время тренировки

Рядовая тренировка шведского хоккейного клуба ХВ-71 едва не закончилась трагедией. Как сообщает издание Aftonbladet, игроки находились в лесу на занятии по ориентированию, когда вдруг заметили дикого кабана. Животное бежало по лесу с выводком, и спортсмены решили, что оно может напасть на них, чтобы защитить своё потомство от потенциальной угрозы.