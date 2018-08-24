Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2018, 08:20

Художница нарисовала всех покемонов на одной картинке с помощью iPad

Фото: &copy; twitter.com/elenafortunee

Фото: © twitter.com/elenafortunee

Всего она изобразила 807 карманных монстров. Фанаты аниме остались невероятно счастливы.

Художница из Нью-Йорка Елена нарисовала картину, на которой изображены все покемоны. Речь идёт о 807 карманных монстрах.

Фото: © twitter.com/elenafortunee

Фото: © twitter.com/elenafortunee

На эту работу у неё ушло шесть месяцев. Всего 807 покемонов появилось в популярном аниме за 22 года его существования. Что же касается девушки, то она — выпускница старшей школы, студентка университета искусств в Нью-Йорке и художница. Для создания рисунка она использовала iPad.

Фото: © twitter.com/elenafortunee

Фото: © twitter.com/elenafortunee

Помимо покемонов девушка любит рисовать различных мультипликационных персонажей. Она делится своими рисунками, исполненными на бумаге и холстах, а на личном интернет-сайте продаёт брелоки, кружки и даже сапоги и скейтборды, украшенные своими творениями.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Аниме
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar