Художница нарисовала всех покемонов на одной картинке с помощью iPad
Всего она изобразила 807 карманных монстров. Фанаты аниме остались невероятно счастливы.
Художница из Нью-Йорка Елена нарисовала картину, на которой изображены все покемоны. Речь идёт о 807 карманных монстрах.
На эту работу у неё ушло шесть месяцев. Всего 807 покемонов появилось в популярном аниме за 22 года его существования. Что же касается девушки, то она — выпускница старшей школы, студентка университета искусств в Нью-Йорке и художница. Для создания рисунка она использовала iPad.
Помимо покемонов девушка любит рисовать различных мультипликационных персонажей. Она делится своими рисунками, исполненными на бумаге и холстах, а на личном интернет-сайте продаёт брелоки, кружки и даже сапоги и скейтборды, украшенные своими творениями.