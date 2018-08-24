Художница нарисовала всех покемонов на одной картинке с помощью iPad

На эту работу у неё ушло шесть месяцев. Всего 807 покемонов появилось в популярном аниме за 22 года его существования. Что же касается девушки, то она — выпускница старшей школы, студентка университета искусств в Нью-Йорке и художница. Для создания рисунка она использовала iPad.